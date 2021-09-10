Конфликт между двумя парламентариями произошел в четверг. Трансляция телеканала «Рада» показала, как Тищенко напал на Лероса в тот момент, когда он жестко критиковал президента Владимира Зеленского. На словах Лероса о том, что Зеленский превращает страну в «филиал мафии», Тищенко оттащил коллегу от трибуны.
Позднее депутаты дали комментарии прессе. Гео Лерос пояснил, что действия Тищенко являются продолжением государственного рэкета Зеленского, а Тищенко заявил о том, что президента нельзя оскорблять.
«Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный», — написал Тищенко в Facebook. На фотографии депутат изображен в церкви, ставящим свечу перед иконой.
Ранее Гео Лерос опубликовал криминальное досье на Николая Тищенко. По данным Лероса, Тищенко в 1990-е был членом ОПГ под кличкой Коля Оболонский. Лерос сообщал, что в 1998 году он до смерти забил посетителя в кафе на Подоле.
Гео Лерос был исключен из партии «Слуга народа» за критику в адрес президента Зеленского. Лерос отказался от официальной жалобы на действия Тищенко, сказав, что на «больных людей нельзя обижаться».