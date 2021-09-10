После драки с депутатом Верховной Рады Гео Леросом его коллега от партии «Слуга народа» Николай Тищенко опубликовал на своей странице в Facebook 10 сентября фотографию из церкви. Тищенко иронично пожелал Леросу «вернуться на путь истинный»

«Клоун»: из-за депутата Тищенко задержали самолет © Facebook, Николай Тищенко Владимира Зеленского. На словах Лероса о том, что Зеленский превращает страну в «филиал мафии», Тищенко оттащил коллегу от трибуны.

Позднее депутаты дали комментарии прессе. Гео Лерос пояснил, что действия Тищенко являются продолжением государственного рэкета Зеленского, а Тищенко заявил о том, что президента нельзя оскорблять.

«Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный», — написал Тищенко в Facebook. На фотографии депутат изображен в церкви, ставящим свечу перед иконой.

Ранее Гео Лерос опубликовал криминальное досье на Николая Тищенко. По данным Лероса, Тищенко в 1990-е был членом ОПГ под кличкой Коля Оболонский. Лерос сообщал, что в 1998 году он до смерти забил посетителя в кафе на Подоле.

Гео Лерос был исключен из партии «Слуга народа» за критику в адрес президента Зеленского. Лерос отказался от официальной жалобы на действия Тищенко, сказав, что на «больных людей нельзя обижаться».