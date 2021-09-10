Беленюк заявил, что получил извинения от некой «организации, имеющей позитивный вектор», представители которой были виновны в расистской выходке против него.
«Для меня ситуация исчерпана. Там не было никакой драки, никаких угроз для моего здоровья. Плюс я занятой человек, и у меня нет возможности постоянно отвлекаться на какие-то моменты. К тому же я воспитан по христианским обычаям и я всегда стараюсь дать человеку второй шанс», — сказал он.
Ранее, 13 августа, в центре Киева к Беленюку подошла группа националистов, которые провоцировали его на конфликт, обзывали «черной обезьяной» и потребовали от него «валить в Африку». Полиция завела дело по факту расизма.
В «Слуге народа» призвали установить личности нападавших и привлечь их к ответственности, президент Владимир Зеленский также высказался в поддержку депутата-спортсмена.