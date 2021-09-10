Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал, почему забрал заявление в полицию после скандала с расистскими оскорблениями. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина 10 сентября

Беленюк заявил, что получил извинения от некой «организации, имеющей позитивный вектор», представители которой были виновны в расистской выходке против него. «Белое такси». Как расизм стал обычным явлением для Украины © Скриншот видео Телеканал TV5

«Для меня ситуация исчерпана. Там не было никакой драки, никаких угроз для моего здоровья. Плюс я занятой человек, и у меня нет возможности постоянно отвлекаться на какие-то моменты. К тому же я воспитан по христианским обычаям и я всегда стараюсь дать человеку второй шанс», — сказал он.

Ранее, 13 августа, в центре Киева к Беленюку подошла группа националистов, которые провоцировали его на конфликт, обзывали «черной обезьяной» и потребовали от него «валить в Африку». Полиция завела дело по факту расизма.

В «Слуге народа» призвали установить личности нападавших и привлечь их к ответственности, президент Владимир Зеленский также высказался в поддержку депутата-спортсмена.