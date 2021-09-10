Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов видеть вместо себя и своей команды новых амбициозных молодых людей, поскольку считает, что они «уже наработались». Об этом 10 сентября он заявил в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия», который теперь проходит в Киеве. Трансляцию вел Офис президента в Facebook

Зеленский усомнился в стратегической поддержке миром «украинского Крыма» © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк Артем Шаипов, который два года назад возглавлял Ассоциацию украинцев-выпускников ведущих университетов мира. По его словам, когда Зеленского избрали президентом, организация прислала ему письмо с предложением сотрудничать, но ответа не получила.

«Я не просто за, чтобы такие люди работали. Я вам честно скажу, я хотел бы, чтобы вместо нас работали такие люди. Потому что мы все наработались, если честно… Готовы ли вы и такие люди, как вы, просто ради того, что хочется изменить что-то, работать на государство Украина на высокой должности за 30 тысяч гривен (75 тыс. руб. — ред.)?», — спросил Зеленский.

Шаипов ответил утвердительно, после чего Зеленский заявил, что берет парня на работу. Также украинский лидер поинтересовался, есть ли «еще 10 мощных людей по 30 тысяч специалистов». Журналист, который вел разговор с президентом, шутливо поинтересовался, можно ли считать, что на форуме формируется новое правительство.

Ранее Зеленский заявил, что работать на государство очень невыгодно из-за маленькой заработной платы и очернения репутации.