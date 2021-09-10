На траурном мероприятии примадонна появилась в черном костюме с ярко-красными акцентами: полосками на рукавах, алой маске и кольцом с камнем, похожим на рубин. Многие сочли наряд певицы неудачным для похорон, так как он слишком модный.
Стилист Мария Цигаль прокомментировала выбор примадонны, предположив, что сочетать цвета именно так артистка могла по старой советской традиции, однако специалист по моде отметила, что сейчас яркие акценты в одежде на траурных мероприятиях считаются спорными.
Сопровождал звездную супругу на похоронах шоумен Максим Галкин, он поддерживал жену, когда она расплакалась у гроба с постановщиком.
Киевлянин Борис Краснов скончался в ночь на 7 сентября в одном из московских хосписов после долгой и безуспешной борьбы с последствиями инсульта. Сценографу было 60 лет.