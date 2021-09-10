Певица Алла Пугачева пришла на похороны своего давнего друга художника-постановщика Бориса Краснова в довольно странном и даже вызывающем наряде, отметили эксперты. Об этом 10 сентября написали «Дни.ру»

На траурном мероприятии примадонна появилась в черном костюме с ярко-красными акцентами: полосками на рукавах, алой маске и кольцом с камнем, похожим на рубин. Многие сочли наряд певицы неудачным для похорон, так как он слишком модный.

Не послушал совета: отец Киркорова заявил, что не придет на похороны Краснова © РИА Новости/Григорий Сысоев Мария Цигаль прокомментировала выбор примадонны, предположив, что сочетать цвета именно так артистка могла по старой советской традиции, однако специалист по моде отметила, что сейчас яркие акценты в одежде на траурных мероприятиях считаются спорными.

Сопровождал звездную супругу на похоронах шоумен Максим Галкин, он поддерживал жену, когда она расплакалась у гроба с постановщиком.

Киевлянин Борис Краснов скончался в ночь на 7 сентября в одном из московских хосписов после долгой и безуспешной борьбы с последствиями инсульта. Сценографу было 60 лет.