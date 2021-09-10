По сравнению с прошлым годом его состояние выросло на 47%.
Год назад он также возглавлял этот рейтинг, но его активы составляли 7,2 млрд долларов, сейчас состояние олигарха оценено изданием в 10,6 млрд долларов.
Самые дорогостоящие активы бизнесмена — это «Метинвест» и ДТЭК, хотя в сфере его интересов — десятки компаний в различных отраслях.
Журнал ежегодно готовит подобный рейтинг олигархов. В методике оценки активов он использует формулы на основе финансовых показателей компаний, принадлежащих самым состоятельным украинцам.