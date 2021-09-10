Владелец группы «Систем Кэпитал Менеджмент» украинский олигарх Ринат Ахметов занял первую строчку рейтинга «Топ 100 самых богатых людей Украины» 2021 года по версии журнала «Фокус»

Ахметов продает активы в РФ © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Год назад он также возглавлял этот рейтинг, но его активы составляли 7,2 млрд долларов, сейчас состояние олигарха оценено изданием в 10,6 млрд долларов.

Самые дорогостоящие активы бизнесмена — это «Метинвест» и ДТЭК, хотя в сфере его интересов — десятки компаний в различных отраслях.

Журнал ежегодно готовит подобный рейтинг олигархов. В методике оценки активов он использует формулы на основе финансовых показателей компаний, принадлежащих самым состоятельным украинцам.