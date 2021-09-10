«Ялта — еще далеко не Европа, она оккупирована. И есть ли в мире стратегия, чтобы это изменить и восстановить уважение к международному праву мы не знаем. Возможно, это хорошая тема для следующего форума», — заявил он.
Ранее бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму, заместитель министра внутренних дел Украины в 1997-2000 годах Геннадий Москаль заявил, что полуостров готовился к возвращению в Россию уже после «оранжевой революции».
Украина считает Крым своим и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Российские власти отмечали, что вопрос Крыма закрыт окончательно.