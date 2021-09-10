Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, есть ли у мира стратегия возвращения Ялты и Крыма в целом в состав Украины. Об этом 10 сентября он заявил в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который теперь проходит в Киеве

«Ялта — еще далеко не Европа, она оккупирована. И есть ли в мире стратегия, чтобы это изменить и восстановить уважение к международному праву мы не знаем. Возможно, это хорошая тема для следующего форума», — заявил он.

В Киеве никого не волновало: Москаль заявил, что Крым «начал возвращение» в РФ в 2006 году © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Геннадий Москаль заявил, что полуостров готовился к возвращению в Россию уже после «оранжевой революции».

Украина считает Крым своим и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Российские власти отмечали, что вопрос Крыма закрыт окончательно.