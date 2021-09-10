«Если будет встреча в нормандском формате, мы работаем над этим, то будет возвращение какого-то количества людей. Будет какой-то результат», — заявил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нормандская встреча представителей Украины, России, Германии и Франции будет иметь смысл, если стороны обсудят выполнение Минских соглашений.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.