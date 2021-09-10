Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным обмен пленными с ДНР и ЛНР в случае проведения новой «нормандской встречи», над подготовкой которой в настоящее время работают в Киеве. Об этом 10 сентября он заявил в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который теперь проходит в Киеве

«Если будет встреча в нормандском формате, мы работаем над этим, то будет возвращение какого-то количества людей. Будет какой-то результат», — заявил он.

«Внешнеполитическая шизофрения»: Лавров поставил «нормандский» диагноз украинской власти © МИД РФ / МИД РФ / Перейти в фотобанк Сергей Лавров заявил, что нормандская встреча представителей Украины, России, Германии и Франции будет иметь смысл, если стороны обсудят выполнение Минских соглашений.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.