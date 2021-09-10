Лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Украине необходимо осознанное и созидательное гражданское сопротивление лживой действующей власти. Его слова 10 сентября опубликованы на сайте партии

«Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным», — сказал Медведчук.

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«Я обращаюсь к каждому гражданину Украины: если вы видите, что страна гибнет ‒ боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны мир, закон и справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей… Сегодня я предлагаю всем политическим силам и гражданам страны бороться не между собой и даже не с властью, а бороться за страну, за основы государства, которые попирает нынешняя власть», — обратился Медведчук к украинцам.

Ранее его однопартиец, депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин назвал президентские санкции против оппозиционных СМИ узурпацией власти и заявил, что диктатура Зеленского продлится недолго.

В феврале2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.