«Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным», — сказал Медведчук.
Он уверен, что место «эмоционального недовольства властью», должна занять твердая гражданская позиция. Именно такую созидательную «борьбу за свободу», по его словам, и ведет ОПЗЖ, которая выступает против внешнего управления и произвола власти, уже доказавшей свою «никчемность, некомпетентность и лживость».
«Я обращаюсь к каждому гражданину Украины: если вы видите, что страна гибнет ‒ боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны мир, закон и справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей… Сегодня я предлагаю всем политическим силам и гражданам страны бороться не между собой и даже не с властью, а бороться за страну, за основы государства, которые попирает нынешняя власть», — обратился Медведчук к украинцам.
Ранее его однопартиец, депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин назвал президентские санкции против оппозиционных СМИ узурпацией власти и заявил, что диктатура Зеленского продлится недолго.
В феврале2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.