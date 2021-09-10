Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощущает давления на экономические связи Украины и Китая со стороны США. Об этом 10 сентября он заявил в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который теперь проходит в Киеве

«Я не вижу пока какого-то открытого влияния. Я его не слышал. Я не говорю, что нет сигналов со стороны США относительно отношений каких-либо стран в Европе с Китаем. Я не говорю о том, что этого нет», — заявил Зеленский.

Сближение Украины с Китаем является «горькой пилюлей» для Зеленского - СМИ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ранее Зеленский заявил, что не получил во время своего визита в США от американского лидера Джозефа Байдена прямого ответа относительно членства Украины в НАТО.