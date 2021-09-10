«Я не вижу пока какого-то открытого влияния. Я его не слышал. Я не говорю, что нет сигналов со стороны США относительно отношений каких-либо стран в Европе с Китаем. Я не говорю о том, что этого нет», — заявил Зеленский.
По его мнению, Украина является достаточно независимой страной, чтобы выбирать бизнес-партнеров. Зеленский отметил, что «если бизнес чистый и открытый и он создает в Украине дополнительные рабочие места, то это и есть приоритет».
Ранее Зеленский заявил, что не получил во время своего визита в США от американского лидера Джозефа Байдена прямого ответа относительно членства Украины в НАТО.