«Я считаю, что без Украины НАТО будет терять. Я считаю, что без Украины Европейский Союз будет потихоньку ослабляться», — заявил Зеленский.
Также он заявил, что не получил во время своего визита в США от американского лидера Джозефа Байдена прямого ответа относительно членства Украины в НАТО. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина к этому уже готова.
Ранее депутаты Рады отказались проголосовать за то, чтобы Украина попросила у Конгресса США стать главным американским союзником вне НАТО. По мнению политолога Руслана Бортника депутатов предупредили о последствиях.