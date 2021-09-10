Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО и ЕС зря откладывают вопрос о членстве Украины, поскольку без нее они якобы проигрывают. Об этом 10 сентября он заявил в в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который теперь проходит в Киеве

«Я считаю, что без Украины НАТО будет терять. Я считаю, что без Украины Европейский Союз будет потихоньку ослабляться», — заявил Зеленский.

Украина и НАТО. Обзор политических событий на Украине 3-9 сентября Джозефа Байдена прямого ответа относительно членства Украины в НАТО. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина к этому уже готова.

Ранее депутаты Рады отказались проголосовать за то, чтобы Украина попросила у Конгресса США стать главным американским союзником вне НАТО. По мнению политолога Руслана Бортника депутатов предупредили о последствиях.