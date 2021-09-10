Вашингтон выразил обеспокоенность увольнением трех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украина». Об этом на брифинге 9 сентября заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, запись приводится на сайте ведомства

Нафтогаз в прицеле. Что происходит в крупнейшей госмонополии Украины? Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейден (Бельгия). Они пояснили, что недовольны действиями главы правления компании Юрия Витренко.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства в "Нафтогазе", в том числе отставками 8 сентября независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза"… Поскольку российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужно, чтобы поднимались вопросы о ее приверженности корпоративному управлению», — заявил Прайс.

Представитель Госдепа отметил, что США ждут активного участия правительства Украины в «позитивном решении» этого вопроса.

В апреле Кабинет министров Украины уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Вместо него главой Направления был назначен и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

Затем Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) призвало отстранить Витренко от должности, поскольку, по мнению НАПК, его назначили в нарушение норм антикоррупционного закона.