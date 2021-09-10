Бывшие премьер-министры Украины Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, а также экс-глава МВД Арсен Аваков сделали общее фото в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» (Yes) в Киеве. Селфи, выложенное в Instagram 10 сентября, вызвало шквал комментариев в сети

«Доброе утро! А мы на Yes», — написал Аваков в подписи к совестному селфи.

Снимок вызвал большой интерес в сети, подписчики экс-главы МВД тут же начали комментировать фото, предполагая, что именно эта троица могла вместе замышлять. Экс-глава МВД Украины Аваков нашел новую «работу» © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

«Почему фоткает постоянно Янукович?», «Что там великая стена? Достроили?», «А мы на заработках за кордоном», «То чувство, когда бывший гуляет с общими знакомыми», «Три новых миллиардера», «Трое из ларца, одинаковых с лица», «Яценюк похож на Михаила Добкина на минималках», «Ого Гройсман оказывается ладит с Яценюком», «Ангелы в запое», «Создавайте свою политическую силу, делайте ребрендинг и вперед!!! Голосов куча, за которые можно побороться. Сейчас освободятся от Зе, юлькины отобрать, плюс Петро нужно раздеть на электорат и все норм будет!!! Пройдёте 1000%», — отреагировали пользователи на общее фото.