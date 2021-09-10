«Доброе утро! А мы на Yes», — написал Аваков в подписи к совестному селфи.
Снимок вызвал большой интерес в сети, подписчики экс-главы МВД тут же начали комментировать фото, предполагая, что именно эта троица могла вместе замышлять.
«Почему фоткает постоянно Янукович?», «Что там великая стена? Достроили?», «А мы на заработках за кордоном», «То чувство, когда бывший гуляет с общими знакомыми», «Три новых миллиардера», «Трое из ларца, одинаковых с лица», «Яценюк похож на Михаила Добкина на минималках», «Ого Гройсман оказывается ладит с Яценюком», «Ангелы в запое», «Создавайте свою политическую силу, делайте ребрендинг и вперед!!! Голосов куча, за которые можно побороться. Сейчас освободятся от Зе, юлькины отобрать, плюс Петро нужно раздеть на электорат и все норм будет!!! Пройдёте 1000%», — отреагировали пользователи на общее фото.