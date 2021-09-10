Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести в ближайшее время переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обещает, что разговор будет предметным. Его слова прозвучали 10 сентября на форуме «Ялтинская европейская стратегия», который теперь проходит в Киеве и транслируется на странице Офиса президента в Facebook

Путин назвал «Крымскую платформу» провокационной © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Также Зеленский заявил, что это его проблема, как «заставить Россию говорить о деоккупации территорий».

Еще в июле глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу Зеленского и Путина нужно провести как можно быстрее. После того, как встреча не состоялась, Зеленский решил отшутиться, что Владимир Путин тратил много времени для написания статьи об Украине, и поэтому у него не было времени на личную встречу.