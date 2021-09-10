«Честно говоря, не хватает времени думать о нем (о Путине — ред.). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате"», — заявил он.
Также Зеленский заявил, что это его проблема, как «заставить Россию говорить о деоккупации территорий».
Еще в июле глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу Зеленского и Путина нужно провести как можно быстрее. После того, как встреча не состоялась, Зеленский решил отшутиться, что Владимир Путин тратил много времени для написания статьи об Украине, и поэтому у него не было времени на личную встречу.