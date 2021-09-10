Президент Украины Владимир Зеленский не получил во время своего визита в США от американского лидера Джозефа Байдена прямого ответа от президента США относительно членства Украины в НАТО. Об этом 10 сентября он заявил во время форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, который транслируется на странице Офиса президента в Facebook

Без НАТО не надо: Украина добровольно отказалась от статуса союзника США © Facebook, Слуга Народу

«Да, мы не получили прямой позиции по НАТО… Моя позиция проста — мы готовы к НАТО: уровню армии, специалистов, реформы, которые мы проводим нужны, прежде всего. Мы не получаем на что рассчитываем? Да, мы этого не получаем», — заявил Зеленский.

Ранее депутаты Верховной Рады отказались проголосовать за то, чтобы Украина попросила у Конгресса США статус главного американского союзника вне НАТО. По мнению политолога Руслана Бортника, депутатов предупредили о последствиях.