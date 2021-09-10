По его словам, Украина готова к вступлению в Альянс.
«Да, мы не получили прямой позиции по НАТО… Моя позиция проста — мы готовы к НАТО: уровню армии, специалистов, реформы, которые мы проводим нужны, прежде всего. Мы не получаем на что рассчитываем? Да, мы этого не получаем», — заявил Зеленский.
Ранее депутаты Верховной Рады отказались проголосовать за то, чтобы Украина попросила у Конгресса США статус главного американского союзника вне НАТО. По мнению политолога Руслана Бортника, депутатов предупредили о последствиях.