Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует вероятность полномасштабной войны с Россией. Об этом 10 сентября он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия», который теперь проходит в Киеве и транслируется на странице Офиса президента в Facebook

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