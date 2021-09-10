О достройке СП-2 рассказали на утреннем оперативном совещании.
«Председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено», — говорится в канале «Газпрома».
Ранее сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку-2» планируется начать с 1 октября.
«Северный поток-2» состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
Власти США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.