Строительство газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) закончено. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Газпром» 10 сентября

О достройке СП-2 рассказали на утреннем оперативном совещании.

«Председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено», — говорится в канале «Газпрома».

Ранее сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку-2» планируется начать с 1 октября.

«Северный поток-2» состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.