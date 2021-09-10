«Спасибо, что вы меня пригласили. Я благодарен и вам, и телеканалу, потому что это большое мужество… Коррупция, про которую вы начали… Она есть во всех странах, но во всех странах с ней борются с помощью свободы слова… У нас, к сожалению, закрыли три телеканала, которые критиковали и полторы тысячи человек остались без работы. Я с огромным уважением отношусь к вам, к вашей передаче, благодарю еще раз, что вы меня пригласили. Но в знак протеста… я просижу всю передачу так, как сидит 9/10 нашей страны», — заявил Рабинович и заклеил себе рот пластырем.
Говоря о закрытых телеканалах, Рабинович имел в виду «Первый независимый», ZIK, 112 и Newsone. Также в знак солидарности он поддержал закрытое санкциями Совета нацбезопасности и обороны (CY<J) Украины издание «Страна.ua».
Ранее под санкции, введенные указом президента Владимира Зеленского, попали телеканалы ZIK, 112 и Newsone, которыми владеют компании депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Вещание подсанкционных телеканалов было прекращено в этот же день.
Позже СНБО ввел санкции против издания «Страна.ua». Под санкции попали компании-издатели «Страны», блогер Анатолий Шарий и его жена Ольга Шарий, депутат Андрей Деркач, главный редактор «Страны» Игорь Гужва и Алла Бондаренко, являющаяся владельцем ООО «Информационное агентство "Шарий.нет"».
После блокировки каналов Козака в эфир вышел новый телеканал «Первый независимый», который был создан на базе ZIK, 112 и Newsone. В тот же день он также был отключен от эфира.