Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович заклеил себе рот в эфире телеканала «Украина 24», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову, чтобы поддержать заблокированные санкциями оппозиционные телеканалы. Перфоманс депутата транслировался 9 сентября в эфире ток-шоу «Народ против»

«Спасибо, что вы меня пригласили. Я благодарен и вам, и телеканалу, потому что это большое мужество… Коррупция, про которую вы начали… Она есть во всех странах, но во всех странах с ней борются с помощью свободы слова… У нас, к сожалению, закрыли три телеканала, которые критиковали и полторы тысячи человек остались без работы. Я с огромным уважением отношусь к вам, к вашей передаче, благодарю еще раз, что вы меня пригласили. Но в знак протеста… я просижу всю передачу так, как сидит 9/10 нашей страны», — заявил Рабинович и заклеил себе рот пластырем.

Говоря о закрытых телеканалах, Рабинович имел в виду «Первый независимый», ZIK, 112 и Newsone. Также в знак солидарности он поддержал закрытое санкциями Совета нацбезопасности и обороны (CY<J) Украины издание «Страна.ua».

Ранее под санкции, введенные указом президента Владимира Зеленского, попали телеканалы ZIK, 112 и Newsone, которыми владеют компании депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Вещание подсанкционных телеканалов было прекращено в этот же день.

Новые санкции: «взбесившийся принтер репрессий» Зеленского готовит удар по Крымскому мосту © president.gov.ua Анатолий Шарий и его жена Ольга Шарий, депутат Андрей Деркач, главный редактор «Страны» Игорь Гужва и Алла Бондаренко, являющаяся владельцем ООО «Информационное агентство "Шарий.нет"».

После блокировки каналов Козака в эфир вышел новый телеканал «Первый независимый», который был создан на базе ZIK, 112 и Newsone. В тот же день он также был отключен от эфира.