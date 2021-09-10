«Петухи не свистят»: Пушков высмеял «небывалую мощь» украинской армии

По мнению Пушкова, в Афганистане, где со своими задачами не справились США, у Вооруженных сил Украины есть шанс показать свою «небывалую мощь» и готовность вступить в НАТО.
«Украина может, но не будет силой захватывать ДНР и ЛНР. А будет ждать, видимо, пока они сами придут. Но сами они вернутся разве что тогда, когда "петух свистнет", по выражению главы МИД Украины [Дмитрия] Кулебы. То есть, никогда. Потому что петухи не свистят», — написал сенатор.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия Украины может захватить Донецк и Луганск, но Киев не хочет жертв. Он добавил, что Киев не будет общаться с представителями ДНР и ЛНР, а только с президентом России Владимиром Путиным.