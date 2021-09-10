«Петухи не свистят»: Пушков высмеял «небывалую мощь» украинской армии

Украинской армии следует отправиться в Афганистан вместо того, чтобы захватывать территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Так, член Совфеда Алексей Пушков 10 сентября в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о военных возможностях Киева

Секретарь СНБО Украины рассказал о захвате ДНР и ЛНР © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

«Украина может, но не будет силой захватывать ДНР и ЛНР. А будет ждать, видимо, пока они сами придут. Но сами они вернутся разве что тогда, когда "петух свистнет", по выражению главы МИД Украины [Дмитрия] Кулебы. То есть, никогда. Потому что петухи не свистят», — написал сенатор.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия Украины может захватить Донецк и Луганск, но Киев не хочет жертв. Он добавил, что Киев не будет общаться с представителями ДНР и ЛНР, а только с президентом России Владимиром Путиным.