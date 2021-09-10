Юристы российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), внесенного в черный список на Украине заявили, что не видят в законодательстве этой страны препятствий для его выступлений и потребовали отменить запрет. Об этом 10 сентября написал сайт «КП в Украине»

Юристы артиста обратились в СБУ с официальным запросом о предоставлении «разъяснений причин и имеющихся ограничений пребывания певца на территории Украины», так как в украинском законе «О кинематографии» говорится о деятельности лиц, занимающихся кинематографией в стране, но речи о запрете на исполнение песен не идет.

«Моргенштерн Алишер Тагирович не планирует в Украине сниматься в фильме, его режиссировать, продюсировать и т.д. Алишер Тагирович не планирует в Украине проводить тур с трансляцией фильмов о подвигах НКВД, КГБ СССР или ФСБ Российской Федерации. Ни один нормативно-правовой акт, в том числе упомянутый закон, не предусматривает запрет на музыкальное творчество исполнителя», — пояснили представители артиста.

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Первая попытка рэпера спеть в Киеве, Одессе и Запорожье оказалась неудачной, его летние концерты пришлось отменить из-за запрета на въезд. Чуть позже Моргенштерн сказал, что и сам побоялся приехать в страну в июле из-за угроз местных националистов.

Новые мероприятия запланированы на 13, 15 и 16 ноября. В СБУ уже отреагировали на это известие, заявив, что в страну музыканта могут пустить, но концерты он дать все равно не сможет, так как угрозу национальной безопасности несет не он сам, а его творчество, пропагандирующее наркотики, насилие и жестокость.