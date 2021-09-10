Президент России Владимир Путин 9 сентября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко оценил идею создания единой валюты двух стран

Путин допустил создание союзного парламента с Белоруссией © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Центральные банки России и Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере», — сказал российский президент.

По его словам, все эти меры — «подход к более сложному и тяжелому снаряду».

Вместе с тем Путин указал на проблемы, с которыми сталкиваются некоторые европейские страны из-за единой валюты внутри Евросоюза, поэтому необходимо «очень аккуратно действовать, анализировать плюсы и минусы, положительные стороны наших соседей и отрицательные примеры».

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Кремле накануне, они продлились более трех часов. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства. Они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, хозяйства, транспорта.