Курсанты Одесской морской академии опубликовали снимки своего завтрака, на который подавали пшеничную кашу. Блюдо оказалось с «сюрпризом», сообщил 9 сентября Telegram-канал «Черный список»

«Зацените чем кормят курсантов в экипаже от Одесской морской академии. Соль в солонке превратилась в камень. В пшеничной каше личинки насекомых», — подписал свою публикацию один из учащихся академии.

«Даже кашу отварить можно нормально. И простую еду готовить нормально. А это просто лень и плевательское отношение поваров», «Нормальная азиатская начинка», «Чтоб жирнее была каша», «Соль — это норма, она от сырости твердеет. Ну а личинки конечно жесть», «Личинки — это чистый белок!», «Каша с мясом ничего не удивительного», «За это деньги берут с детей. Вот так родители платят за вышку, за экзамены и за еду, и хорошо, когда есть возможно это не есть и питаться где-то в другом месте», — прокомментировали увиденное пользователи.