Украинцы раскритиковали министра молодежи и спорта страны Вадима Гутцайта за фразу «спорт вне политики», которую он произнес на днях в интервью hromadske

Спорт в политике: уникальный путь депутата Рады Жана Беленюка к золоту Олимпиады © REUTERS, Piroschka Van De Wouw

Интервьюер в ответ заявил, что читал Хартию перед интервью, но не видел такую фразу.

«Всегда олимпийский спорт не вмешивается в политику. Мое четкое понимание — спорт вне политики. Да, мы поднимаем наш флаг, даем месседж, что Украина — спортивная страна, что мы развиваем спорт. Конечно, если мы воюем с Российской Федерацией и гибнут ребята, которые защищают нас на востоке страны, нужно понимать серьезную ответственность, когда ты на соревнованиях стоишь рядом с российскими спортсменами. Мы над этим работаем», — добавил Гутцайт.

В комментариях к интервью пользователи возмутились.

«Как раз в ближайшие недели должна быть "большая миграция" министров со своих кресел — может и его спихнут», «Может уже пора менять такого министра, в последнее время много кринжового исходит от него», «Печально что у нас такой министр молодежи и спорта», «Лучше бы он промолчал. Он и так своими репликами постоянно закапывает себя все глубже», «Какое досадное самоубийство», — написали они.

Гутцайт занимает должность министра молодежи и спорта Украины с марта 2020 года. До этого он был вице-президентом Украинской академии спорта, а также членом исполкома Олимпийского комитета Украины.