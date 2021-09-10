Он объяснил почему с приходом сентября становится тяжелее вставать по утрам. Дни будут все короче и холоднее, солнца все меньше, витамин D уже не будет вырабатываться в том количестве, которое нужно организму.
«В рацион нужно обязательно включить ферментированные продукты: кефир, закваску, квашеную капусту и свеклу. Организм при приеме этих продуктов понимает, что все хорошо и не стоит экономить энергию», — посоветовал Шелягин.
Организм необходимо поддержать и витамином С. Он присутствует в отваре шиповника, цитрусовых, киви, в кожуре картофеля.
В ежедневном меню должны быть и полезные жиры: орехи, тыквенные семечки, кунжут (лучше черный), Омега 3 — сельдь, скумбрия, мойва.
«В общем, радуга на тарелке каждый день — главное правило осени!» — написал диетолог.
Он также порекомендовал активно двигаться.
«Организму надо намекнуть, что он не медведь и в спячку впадать не стоит», — пошутил врач.