Барнаульский врач-диетолог Алексей Шелягин 9 сентября в своем Instagram рассказал о том, какие продукты помогут избежать плохого настроения осенью

Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала © Telegram "Украина.ру" объяснил почему с приходом сентября становится тяжелее вставать по утрам. Дни будут все короче и холоднее, солнца все меньше, витамин D уже не будет вырабатываться в том количестве, которое нужно организму.

«В рацион нужно обязательно включить ферментированные продукты: кефир, закваску, квашеную капусту и свеклу. Организм при приеме этих продуктов понимает, что все хорошо и не стоит экономить энергию», — посоветовал Шелягин.

Организм необходимо поддержать и витамином С. Он присутствует в отваре шиповника, цитрусовых, киви, в кожуре картофеля.

В ежедневном меню должны быть и полезные жиры: орехи, тыквенные семечки, кунжут (лучше черный), Омега 3 — сельдь, скумбрия, мойва.

«В общем, радуга на тарелке каждый день — главное правило осени!» — написал диетолог.

Он также порекомендовал активно двигаться.

«Организму надо намекнуть, что он не медведь и в спячку впадать не стоит», — пошутил врач.