Украина столкнется с ростом тарифов для населения из-за запуска трубопровода «Северный поток-2» и сокращения объемов транзита газа. Об этом 9 сентября заявил депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш»

«Северный поток — 2»: Уложена последняя труба газопровода, поставки по нему могут начаться уже 1 октября © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Кучеренко добавил, что в случае падения объемов транзита газа ниже 15 миллиардов кубометров в год в украинской ГТС его просто не будет физически.

По его словам, в случае уменьшения объема транзита из-за трубопровода «Северный поток-2», с учетом технологических трат, себестоимость перекачки газа по территории Украины будет кардинально увеличиваться.

«Цена на газ, условно, те восемь гривен от "Нафтогаза", две гривны добавит "Укртрансгаз" и еще две гривны, условно, добавит газораспределяющая компания. Вот вам конечная цена для населения», — сказал он.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2016 году. Противники запуска газопровода опасаются, что Москва начнет использовать его как инструмент давления. В Кремле отмечали, что «Северный поток-2» исключительно коммерческий проект.