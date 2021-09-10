Предстоящий разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет «чрезвычайно сложным». Об этом 9 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1»

Кулеба: тема Крыма будет в повестке встречи Путина и Зеленского © Facebook, Dmytro Kuleba

«Нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в России. А это Владимир Путин. Это должен быть разговор, я думаю, это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему», — отметил Кулеба.

Глава МИД республики при этом подчеркнул, что Киев не намерен отказываться от переговоров в «нормандском формате» и «замораживать» конфликт в Донбассе. Наоборот, отметил Кулеба, украинские власти ведут активную подготовку встречи лидеров «нормандской четверки», чтобы как можно скорее закончить войну на востоке страны.