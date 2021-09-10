По его словам, украинские военные выполняли службу в разных частях мира, в том числе, в Афганистане. Благодаря этому, заверил Данилов, обороноспособность ВСУ значительно возросла, что позволит с легкостью взять Донецк и Луганск.
Однако, отметил секретарь СНБО, украинские власти не пойдут на захват республик силой.
«Что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» — спросил Данилов.
Ранее план властей Украины по силовому захвату Донбасса раскрыл советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он уточнил, что при таком развитии событий ВСУ сначала окружат крупные города и отрежут пути снабжения, а потом возьмут под артиллерийский огонь восточную границу Донецкой и Луганской Народных Республик.