Украинская армия может захватить территории Донецкой и Луганской Народных Республик, если такой приказ даст верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Об этом 9 сентября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «Право на власть»

Москва предостерегает Киев от силового сценария в Донбассе © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Однако, отметил секретарь СНБО, украинские власти не пойдут на захват республик силой.

«Что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» — спросил Данилов.

Ранее план властей Украины по силовому захвату Донбасса раскрыл советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он уточнил, что при таком развитии событий ВСУ сначала окружат крупные города и отрежут пути снабжения, а потом возьмут под артиллерийский огонь восточную границу Донецкой и Луганской Народных Республик.