Украина никогда не получит статус стратегического союзника США, так как киевские политики будут им злоупотреблять. Об этом 9 сентября рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «НАШ»

«Живем в старой мифологии»: Бортник объяснил, почему Украине не нужен Донбасс © Facebook, Ruslan Bortnik

По словам Бортника, власти США знают, что украинские политики будут злоупотреблять полученным статусом ради пиара.

«Они будут постоянно требовать расширение присутствия США на своей территории, используя этот статус», — уточнил политолог.

Одной из причин, по которой Киев не получит статус стратегического партнера Штатов, Бортник также назвал стабилизацию отношений между Москвой и Вашингтоном.

На днях партия украинского президента Владимира Зеленского отказалась просить для Украины статус главного союзника США. Об этом заявила депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.