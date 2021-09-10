«Живем в старой мифологии»: Бортник объяснил, почему Украине не нужен Донбасс
«Живем в старой мифологии»: Бортник объяснил, почему Украине не нужен Донбасс
© Facebook, Ruslan Bortnik
«США чудесно понимают, что это — вопрос токсичный, и в мире вызывает гомерический смех после того, как такой же статус имел Афганистан», — сказал эксперт.

По словам Бортника, власти США знают, что украинские политики будут злоупотреблять полученным статусом ради пиара.

«Они будут постоянно требовать расширение присутствия США на своей территории, используя этот статус», — уточнил политолог.

Одной из причин, по которой Киев не получит статус стратегического партнера Штатов, Бортник также назвал стабилизацию отношений между Москвой и Вашингтоном.

На днях партия украинского президента Владимира Зеленского отказалась просить для Украины статус главного союзника США. Об этом заявила депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

 