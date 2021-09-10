Депутат Государственной Думы России Артем Туров 9 сентября оценил предложение губернатора Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с РФ из-за нашествия медуз в Азовском море, передает РИА Новости

Не только медузы: украинцы брезгуют купаться в Азовском море © twitter.com/KrimRt

По его словам, Украина находится в параллельной реальности, а власти страны видят «руку Кремля» даже в природных катаклизмах и во внутренних проблемах, которые есть в стране.

Накануне губернатор Запорожской области Украины Александр Старух обвинил Россию в проваленном курортном сезоне на юге страны и предложил засудить Москву. В частности, он заявил, что сезон был неудачным из-за нашествия медуз, которые атаковали отдыхающих. Старух уверен, что всему виной тот факт, что россияне забирают пресную воду для Керченского пролива, а строительство Крымского моста нарушило природный ландшафт Черного моря, что привело к миграции медуз.

Заявление Старуха прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он напомнил украинскому губернатору, что нашествия медуз специалисты связывают с потеплением мирового океана, а не с деятельностью России. Так, медуз в последние годы стало намного больше у берегов Италии. Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию? Сенатор посчитал, что Старух взял пример с депутатов Верховной Рады, многие из которых выставляют Москве бессмысленные и безосновательные счета.