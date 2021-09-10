Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс 9 сентября заявил, что страны Евросоюза «не хотят получать новые проблемы» из-за Украины, передает «Европейская правда»

США пообещали помочь интегрировать Украину в Евросоюз © president.gov.ua

«И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза», — считает политик.

Дипломат объяснил, что страны, выступающие против принятия новых стран в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые «уже готовы к вступлению».

«Никто не хочет получать новые проблемы», — отметил он.

На прошлой неделе власти США пообещали поспособствовать интеграции Украины в состав Евросоюза путем создания новой и модернизации уже имеющейся в стране энергетической инфраструктуры. Власти США и Украины планируют работать над декарбонизацией экономики Украины, обеспечением ее энергетической безопасности и экспортного потенциала.