По словам Пойканса, членство в Европейском союзе предполагает соглашение 27 стран-участников сообщества.
«И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза», — считает политик.
Дипломат объяснил, что страны, выступающие против принятия новых стран в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые «уже готовы к вступлению».
«Никто не хочет получать новые проблемы», — отметил он.
На прошлой неделе власти США пообещали поспособствовать интеграции Украины в состав Евросоюза путем создания новой и модернизации уже имеющейся в стране энергетической инфраструктуры. Власти США и Украины планируют работать над декарбонизацией экономики Украины, обеспечением ее энергетической безопасности и экспортного потенциала.