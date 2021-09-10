Украине необходимо перестать метаться между желанием стать членом НАТО или ЕС, поскольку этого все равно не произойдет. Такое мнение 8 сентября выразил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш»

«В НАТО нас никто не ждет… Зачем туда переться? Как говорят, давайте отстроим натовские демократические, европейские ценности… Вы попробуйте с европейскими ценностями приехать в США, Японию или Австралию. Они скажут: "Идите вы!" Нам нужны свои ценности», — заявил Шуфрич.

По его мнению, Украина должна реализовать собственные демократические гражданские ценности, которые и так существуют и прописаны в Конституции.

Ранее депутаты Рады отказались проголосовать за то, чтобы Украина попросила у Конгресса США стать главным американским союзником вне НАТО. По мнению политолога Руслана Бортника, депутатов предупредили о последствиях.