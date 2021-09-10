Россия и США могут кулуарно договориться о замораживании конфликта в Донбассе, который со временем начнет экономически процветать. Такое мнение 8 сентября выразил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

По словам политолога, у президента России Владимира Путина сегодня «развязаны руки». Он может идти на любые договоренности и любые компромиссы с Западом. И это будет для России победой. Приведя Запад к переговорам, Россия ничего не теряет, а наоборот приобретает. Для лидера США Джозефа Байдена после Афганистана и «Северного потока-2» такие договоренности в формальном ключе невозможны, только «неформальные и закулисные». Военный эксперт рассказал, как Донбасс расправится с украинскими «Оплотами» и «Булатами» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Это может быть замораживание конфликта. Это может быть решение части проблем, как, например, в Грузии. То есть пришли к власти более умеренные люди, изгнали Михаила Саакашвили из политической системы. Риторика политическая и публичная сохраняется антироссийская, а экономика расцвела», — заявил он.

Также Бортник убежден, что радикально настроенные люди не поймут, что случилось. Но пройдут десятилетия, и только потом к ним придет осознание, «как их обошли».

Ранее Бортник заявил, что Украина может стать разменной монетой в случае, если Россия и США смогут кулуарно договориться. По его мнению, для Украины такие договоренности невыгодны, поскольку к ней снизится интерес, будет меньше выделяться средств и внимания, а также будет меньше визитов. В частности, Украину могут разделить на зоны и сферы влияния и принудить к внешне установленному миру и правилам.