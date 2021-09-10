«Это означает лишение нас внешнеполитического суверенитета. То есть внутри мы сможем руководить своей системой, а внешнеполитические решения, то есть, определять, куда нам двигаться мы не сможем. Это будет определяться глобальным сговором или договоренностями», — заявил он.
При этом, по его словам, для Украины такие договоренности невыгодны, поскольку к ней снизится интерес, будет меньше выделяться средств и внимания, а также будет меньше визитов.
В частности, Украину могут разделить на зоны и сферы влияния и принудить к внешне установленному миру и правилам.
Ранее Бортник заявил, что Россия и США сосредоточились на решении вопросов в рамках «женевского диалога», поэтому не будут принимать каких-либо «резких» решений около полугода.