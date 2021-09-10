Ранее сообщалось, что трое независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза» подали в отставку. Иностранные специалисты уволились из-за отсутствия консенсуса в вопросе увольнения действующего главы компании Юрия Витренко.
«Они (Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден) надеялись на то, что премьер Денис Шмыгаль пойдет им навстречу в решении о смещении Витренко. Но не получилось, и они решились на этот демарш», — говорит Марунич.
До отставки наблюдательного совета представители Запада могли напрямую влиять на решения, которые принимал «Нафтогаз», подчёркивает эксперт.
«Но реальная причина этой ситуации — козни Коболева, который таким образом пытается вернуться на пост главы компании», — поясняет собеседник издания.
В этом конфликте интересов участвует Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК), которое с назначением Витренко подало в суд и даже выиграло его, сообщает Марунич. Эксперт не исключает, что в конце концов НАПК удастся «угрохать» Витренко.
Кабмину нужно как можно скорее провести конкурс на замещение позиций наблюдательного совета, чтобы разрядить ситуацию с «западными партнерами», считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.