Реальной причиной скандальных перестановок в «Нафтогазе» являются козни бывшего главы компании Андрея Коболева. Своим мнением в интервью Украина.ру поделился специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич

Марунич объяснил, правда ли «Газпром» готов прекратить транзит через Украину уже сейчас © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Юрия Витренко.

«Они (Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден) надеялись на то, что премьер Денис Шмыгаль пойдет им навстречу в решении о смещении Витренко. Но не получилось, и они решились на этот демарш», — говорит Марунич.

До отставки наблюдательного совета представители Запада могли напрямую влиять на решения, которые принимал «Нафтогаз», подчёркивает эксперт.

«Но реальная причина этой ситуации — козни Коболева, который таким образом пытается вернуться на пост главы компании», — поясняет собеседник издания.

В этом конфликте интересов участвует Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК), которое с назначением Витренко подало в суд и даже выиграло его, сообщает Марунич. Эксперт не исключает, что в конце концов НАПК удастся «угрохать» Витренко.

Кабмину нужно как можно скорее провести конкурс на замещение позиций наблюдательного совета, чтобы разрядить ситуацию с «западными партнерами», считает эксперт.

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