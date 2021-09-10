Грядущие выборы в Госдуму России и нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы для решения конфликта в Донбассе, отодвигают вероятность личной встречи украинского лидера со своим российским коллегой Владимиром Путиным на неопределенный срок. Об этом 8 сентября заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

Он отметил, что на практике все договоренности готовятся загодя в документальной форме, службами согласовываются и потом объявляются.

«Поскольку сегодня таких договоренностей нет, проведение визита в таких условиях означало бы, что каждая сторона высказала свой демарш. У нас бы это подавали, как Зеленский условно унижал Путина и заставлял вести мирный диалог. Для чего нужна такая встреча Путину?… В России идут выборы. Зачем ему Зеленский, который там что-то требует и не идет ни на какие компромиссы», — заявил Бортник.

Скорой встречи Путина с Зеленским не ждите - Песков раскрыл планы президента © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Путин может провести встречу с Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 9 сентября заявил, что глава российского государства не намерен посещать предстоящую сессию Генассамблеи.