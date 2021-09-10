Короткий фрагмент готовящегося фильма американского телеканала CNN является информационной спецоперацией США, которая изначально была направлена против окружения президента Владимира Зеленского и его Офиса. Об этом 8 сентября заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

«Прежде всего, против Ермака, который был чужд в том числе для Запада, для сил, связанных с нашим правым движением. И таким образом они пытались его сбить и шантажировать. Поскольку эти материалы не вбрасываются уже год, думаю, что шантаж продолжается. То, что мы видим, этот тизер на CNN, это продолжение какой-то закулисной игры — намеками, актуализацией данных, попытка на что-то повлиять», — заявил он.

Государство-террорист. CNN выпустил расследование о «вагнеровцах» — и это только начало © кадр из видео задержания

Ранее Бортник заявил, что после истории с выдачей задержанных «членов ЧВК Вагнера» и вышедшего тизера CNN отношения Украины и Белоруссии критически ухудшились.

Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 мужчины, предположительно являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.