«Был слив или не было, я не знаю. Но я могу констатировать, что после того, как Белоруссия не выдала Украине этих "вагнеровцев", критически ухудшились украино-белорусские отношения. Владимир Зеленский требовал у Александра Лукашенко выдать их, понимая, какой может быть потенциально кризис», — сказал Бортник.
Также он добавил, что после этих событий «начался крах украино-белорусских отношений», что доказывает непричастность Зеленского к провалу спецоперации, даже, если она была. Бортник отметил, что украинские лидер наоборот пытался «как-то погасить и решить эту проблему по-другому, понимая те информационные кризисы».
Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила о государственной измене со стороны президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в срыве спецоперации по задержанию «членов ЧВК Вагнера», к которой были привлечены страны НАТО и спецслужбы США.
Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 мужчины, предположительно являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.