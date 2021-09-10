Отношения Украины и Белоруссии критически ухудшились после истории с выдачей задержанных «членов ЧВК Вагнера» и вышедшего на днях сюжета CNN на эту тему. Об этом 8 сентября заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

Государство-террорист. CNN выпустил расследование о «вагнеровцах» — и это только начало © кадр из видео задержания

Также он добавил, что после этих событий «начался крах украино-белорусских отношений», что доказывает непричастность Зеленского к провалу спецоперации, даже, если она была. Бортник отметил, что украинские лидер наоборот пытался «как-то погасить и решить эту проблему по-другому, понимая те информационные кризисы».

Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила о государственной измене со стороны президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в срыве спецоперации по задержанию «членов ЧВК Вагнера», к которой были привлечены страны НАТО и спецслужбы США.

Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 мужчины, предположительно являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.