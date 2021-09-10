Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко скромно промолчал о том, что к сильно завышенным тарифам на газ будут привязаны сфера образования, медицина и армия, с чем не смогут справиться региональные теплокоммунэнерго. Об этом 8 сентября заявил эксперт в сфере энергетики Андрей Гнатуш в эфире телеканала «Первый независимый»

«Козырей нет». Золотарев о том, что сейчас должен делать «Нафтогаз» с Витренко © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

«Меня, как представителя теплокоммунэнерго чрезвычайно волнует цена газа для бюджета — образование, медицина, армия. Их привяжут к свободной цене. Ни одно теплокоммунэнерго не сможет принять тарифы на местах… И тут конкретно открытый вопрос», — заявил он.

По его словам, условия сотрудничества с «Нафтогазом» в договоре прописаны таким образом, что в конце действия соглашения «ты кладешь ключи от предприятия им на стол и спрашиваешь, должен ли ты еще что-то».

Также эксперт отметил, что в нынешних условиях рынка энергетической системе Украины, по сути, «прострелили колени, дали гири в руки и сказали бежать со всеми на равных». Гнатуш отметил, что это касается местных теплокоммунэнерго, которым для населения тарифы сказано не «поднимать», а для них самих цена сильно вырастает.