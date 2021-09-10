Государства бывшего СССР являются развивающимися странами, и в этом смысле чрезвычайно боязливыми. Они делают все, чтобы, несмотря на свою близость к России, не создать себе проблемы во взаимоотношениях с США и отдельными странами Европы или Азии, рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Вторая проблема, которая здесь сказывается, — очень многие из них, как говорится, знают кошки, чье мясо съели, страны эти возникли впервые на карте. Территории этих стран включают в том числе те территории, которые фактически были добровольно уступлены в свое время в рамках Советского Союза России. И они очень боятся, что кто-то начнет на этом основании в России выдвигать территориальные претензии. Они экстраполируют на свою ситуацию историю с Крымом. Знают, что целый ряд территорий, которые сегодня входят в эти государства, как бы условно могут считаться исконными собственными их территориями. И они боятся, что вот в России придут рано или поздно люди к власти, которые потребуют это все вернуть», — уточнил Затулин.

На самом деле, подчеркнул депутат, эти страхи безосновательные, если эти страны придерживаются, как это в свое время мы надеялись получить от Украины, идеи добрососедства, союза, сотрудничества с Россией.

Никто не посягает на прошлое этих стран, никто не требует вернуть Северный Казахстан или любые другие территории, но если «вы не сотрудничаете с Россией, значит, открывайте ящик Пандоры, и претензии могут быть действительно выдвинуты, ну так выбор за вами», заключил собеседник издания.

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