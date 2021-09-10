Украина могла бы сохранить и Крым, и даже Севастополь в своем составе, если бы вела себя порядочно, честно, а не двулично по отношению к России. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Парламентарий напомнил, что как только Украина подписала в 1997 году договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который ей казался очень важным для того, чтобы подтвердить факт принадлежности ей Крыма, Севастополя и признать административные границы Украинской ССР государственными границами новой Украины, она сразу решила «кинуть» Россию и устремилась в НАТО.

«Это произошло не при Ющенко, это произошло при том самом Кучме, который сегодня раздаривает интервью и сетует, как и первый президент Украины Кравчук, на то, что он недооценил опасность России», — подчеркнул Затулин.

Политик напомнил, что в 1990х годах лично он не ставил под вопрос целостность Украины в рамках бывшей Украинской ССР, и даже не требовал возврата Крыма или Севастополя, предложив Киеву передать Киеву нам Севастополь в аренду на 99 лет, как, например, в свое время Куба сделала в отношении США в связи с базой Гуантанамо еще при правительстве Батиста.

«Заметьте, моя позиция отличалась от позиции того же Верховного Совета СССР, который вообще в 1993 году провозгласил российский статус Севастополя», — уточнил он.

Несмотря на все это, Украина в духе своего государственного жлобства всякие компромиссы отвергала и любую попытку поговорить о федерализации отвергала как злоумышление против Украины, добавил депутат.

Украина продолжает это делать, но если она идет так в этом направлении, то в этом случае пусть она, наконец, дойдут до той точки, к которой она должна прийти, до распада своего государства, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.