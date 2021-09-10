Если же интеграция между Россией и Белоруссией все же состоится, то она должна выстраиваться в формате единой экономики двух государств, как это мы видим по примеру Евросоюза. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог подписать дорожные карты еще в 2019 году, но ему не нужна интеграция. Ему нужны только деньги. Отсюда и все проблемы в российско-белорусских отношениях», — считает Суздальцев.

Россия не отказывается поддержать Белоруссию и Лукашенко, во время поддержки Лукашенко в Санкт-Петербурге в середине июля обсуждался даже вопрос о кредитах на оплату российской нефти, но это все должно было идти в рамках интеграции, которой пока нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.