В этом формате не нужно было бы никакой дотации и никакой поддержки. Все эти вопросы в рамках единой экономики решались бы, подчеркнул эксперт.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог подписать дорожные карты еще в 2019 году, но ему не нужна интеграция. Ему нужны только деньги. Отсюда и все проблемы в российско-белорусских отношениях», — считает Суздальцев.
Россия не отказывается поддержать Белоруссию и Лукашенко, во время поддержки Лукашенко в Санкт-Петербурге в середине июля обсуждался даже вопрос о кредитах на оплату российской нефти, но это все должно было идти в рамках интеграции, которой пока нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.