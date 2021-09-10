Украина не сможет делать провокации против полуострова, если Украин будет много. Если Украин будет много, то тогда неясно, какой Украине нам советуют вернуть Крым. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

А то, что Украин может стать много в силу того, что она внутренне неоднородна, это известно с самого момента, как Украина объявила свою независимость, подчеркнул парламентарий.

«Более того, мы не злоумышляли против единственной Украины и даже не требовали в девяностые годы возврата Крыма и Севастополя, кроме отдельных случаев, когда уж совсем было из ряда вон выходящим, например, о принадлежности самого Севастополя», — указал Затулин.

Собеседник издания добавил, что украинская власть объявила его «исчадием зла» только за то, что еще в 1990е годы он советовал Украине провести программу федерализации, чтобы примирить таким образом между собой разнонаправленные территории своей страны, не заставлять их всех любить Бандеру или Ленина и не заставлять их всех говорить поголовно на языке, который они не знают.

Полностью интервью можно прочитать здесь.