Ранее в украинской столице прошел инициированный Киевом международный саммит «Крымская платформа», на котором обсудили вопрос "возвращения" Украине контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.
А то, что Украин может стать много в силу того, что она внутренне неоднородна, это известно с самого момента, как Украина объявила свою независимость, подчеркнул парламентарий.
«Более того, мы не злоумышляли против единственной Украины и даже не требовали в девяностые годы возврата Крыма и Севастополя, кроме отдельных случаев, когда уж совсем было из ряда вон выходящим, например, о принадлежности самого Севастополя», — указал Затулин.
Собеседник издания добавил, что украинская власть объявила его «исчадием зла» только за то, что еще в 1990е годы он советовал Украине провести программу федерализации, чтобы примирить таким образом между собой разнонаправленные территории своей страны, не заставлять их всех любить Бандеру или Ленина и не заставлять их всех говорить поголовно на языке, который они не знают.
Полностью интервью можно прочитать здесь.