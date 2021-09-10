Создание наднациональных органов между Россией и Белоруссией обсуждается, но Александр Лукашенко неоднократно говорил, что этого не надо. Есть конспирологическая версия, что он это говорит специально, чтобы не сглазить. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: кто он © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Если бы завтра объявили, что Россия и Белоруссия объединяются в единое государство, эта новость взорвала бы интернет. Вопрос в том, была ли от этого польза, отметил Мамонтов.

Жизнь пробивает себе дорогу в довольно скучных вещах, и общая налоговая база для России, Белоруссии и Союзного государства в целом сделает больше, чем те или иные яркие заявления, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.