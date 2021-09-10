«Есть конспирологическая версия, что он это говорит специально, чтобы наши враги не подорвали нас на манной каше. Это красиво, кино можно снять, но я не уверен, что это имеет отношение к реальной жизни», — рассуждает эксперт.
Если бы завтра объявили, что Россия и Белоруссия объединяются в единое государство, эта новость взорвала бы интернет. Вопрос в том, была ли от этого польза, отметил Мамонтов.
Жизнь пробивает себе дорогу в довольно скучных вещах, и общая налоговая база для России, Белоруссии и Союзного государства в целом сделает больше, чем те или иные яркие заявления, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.