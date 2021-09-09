Украинские власти, требующие созвать очередное заседание лидеров стран «нормандской четверки» ведут себя неадекватно, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 9 сентября

«Нормандский формат» практически мёртв. Что дальше? © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Дмитрия Кулебы о встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата.

Лавров в частности напомнил, что, когда украинская сторона призывала как можно скорее встретиться в нормандском формате на уровне глав государств, параллельно министр иностранных дел заявлял, что Киев не будет выполнять договоренности, которые будут достигнуты на этой встрече.

«В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания, ну шизофрения внешнеполитическая, по большому счету, наблюдается, вот соберёмся мы в нормандском формате, и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать. И значит, я делаю вывод: единственная цель такой инициативы заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать, как они говорят, минские договоренности», — сделал вывод Лавров.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова провести встречу на уровне глав МИД нормандского формата в любой момент. Он сказал, что после лета наметилась активизация в этом направлении.