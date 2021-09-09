Под ширмой «бесплатной» приватизации земли на Украине разворовывались природные ресурсы и ключевые предприятия, это преступление без срока давности и виновные должны понести ответственность, заявил министр аграрной политики Украины Роман Лещенко в интервью изданию «Гордон»

«По схемам разворовали месторождения полезных ископаемых. Например, в Полтавской области вели речь о реализации земель сельскохозяйственного назначения, а под ними были нефтегазовые месторождения, или в Житомирской области выводили земли с залежами янтаря и гранитов», — сказал Лещенко.

По его словам, земли приватизировались, а потом на «своем» участке люди, что хотели, то и делали — добывали медь, литий и другие ископаемые.

Этот процесс продолжался на протяжении всех 30 лет независимости Украины, подчеркнул министр. Он также заявил, что приватизационные сделки будут пересмотрены и земля вернется государству.

«Это преступления без срока давности. Следовательно, чиновники должны нести ответственность. Все схемы расследуются, и земля должна вернуться», — сказал он.

Приватизация земли: всё закончится катастрофой © Facebook, Верховна Рада України / Facebook, Верховна Рада України / Перейти в фотобанк

На Украине после госпереворота 2014 года рейдерские захваты предприятий и земель стали массовыми. В них, как правило, принимают участие «активисты» — участники боевых действий на востоке страны.

Открытая публикация данных о землепользовании может спровоцировать новый виток рейдерских захватов на Украине.