Возле одной из автотрасс на въезде в Киев установили рекламный билборд, к которому на высоте более пяти метров прикрепили живую девушку. Видео эксцентричной рекламы опубликовали в телеграм-канале «Регионалити» 9 сентября

Судя по видеоролику, к рекламной конструкции прикрепили огромное желтое кресло, в котором и расположилась юная леди.

Что интересно, она не просто неподвижно сидела в этой рекламной конструкции, но и выполняла различные акробатические трюки, собрав на земле вокруг стенда изрядную мужскую компанию.

Оценки подписчиков канала варьировались от сомнений в законности такой рекламы до заявлений о ее гениальности. Высказывались мысли и о том, что это опасная затея, так как отвлекает водителей от дорожного движения.