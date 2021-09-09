Президент Белоруссии отметил, что готов обсудить с российским лидером 28 союзных программ, касающихся основных направлений сотрудничества России и Белоруссии, «на последней стадии». Утвердить их, по его мнению, станет возможно в конце октября.
«Правильно вы сказали, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они принимают, то на ВГС (заседании Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. — Ред.), как мы договаривались с вами, когда мы определим время (может, в конце октября), примем окончательно эти программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах», — заявил Лукашенко.
Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить вопросы, касающиеся нефтяной отрасли и подготовки к реализации программ Союзного государства, а также ситуацию в Афганистане и ряд других вопросов.