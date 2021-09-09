Принятие всех 28 союзных программ станет прорывом для Союзного государства России и Белоруссии. Об этом на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает 9 сентября Интерфакс

В преддверии саммита. Как Путин и Лукашенко встречались в 2021 году © REUTERS, Sergei Chirikov

«Правильно вы сказали, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они принимают, то на ВГС (заседании Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. — Ред.), как мы договаривались с вами, когда мы определим время (может, в конце октября), примем окончательно эти программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах», — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить вопросы, касающиеся нефтяной отрасли и подготовки к реализации программ Союзного государства, а также ситуацию в Афганистане и ряд других вопросов.