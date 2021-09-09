Россия вынуждена «держать руку на пульсе» межгосударственных отношений России и Соединенных Штатов Америки, так как контакты Вашингтона и Киева в значительной мере отравлены русофобством и ненавистью к РФ, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 9 сентября

Песков подчеркнул, что в идеале украино-американские отношения должны быть делом двух суверенных государств.

«Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений, она излучает такое русофобство, излучает ненависть буквально к нашей стране и, конечно, это заставляет нас и заставляло самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и в других американских городах», — отметил Песков.

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Москва не считает, что такие поставки способны стабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины, где продолжается гражданский конфликт, сказал Песков.

Наоборот, растет опасность, что наличие этого оружия будет провоцировать «те самые горячие головы» и может навести их на мысль, что они могут решить проблему юго-востока силовыми методами, заключил пресс-секретарь российского президента.