Во время акции сторонников ЛГБТ у центрального дворца бракосочетаний в Харькове инсценировали свадьбу двух девушек. Видео перформанса 9 сентября опубликовали в Telegram-канале Perepichka news

«Будет катастрофа»: пресс-секретарь Зеленского испугался идти на ЛГБТ-марш © Сергей Никифоров/Instagram инсценировали свадьбу в традиционном стиле — с хором, шампанским, подружками невест и посыпанием «новобрачных» лепестками роз.

«Поженились» таким образом две девушки. Они были в белых нарядах с фатой и символически обменялись кольцами.

Акция призвана привлечь внимание к проблемам ЛГБТ-сообщества.

«ЛГБТ-люди из-за того, что они не имеют доступа к институту брака, имеют много ограничений. Например, [не могут] посещать в реанимации партнера или партнершу, принимать решения, посещать в учреждениях ограничения свободы и тому подобное. Важно, чтобы для ЛГБТ-людей в Украине наступило брачное равенство», — сказала одна из организаторов акции Анна Шарыгина.

Перформанс состоялся в преддверии гей-парада, который пройдет в Харькове 12 сентября.

Ранее посольство США предупредило своих граждан о возможных рисках участия в ЛГБТ-акциях на Украине из-за возможных нападений радикалов.