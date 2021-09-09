Сотрудники прокуратуры вновь пришли с обыском в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) в рамках расследования факта незаконной передачи земельных участков. Об этом 9 сентября в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Противостояние Кличко и Зеленского. Кто останется главной фигурой на политическом Олимпе Украины? © Facebook, Віталій Кличко

«Установлено, что должностные лица КГГА, нарушая требования земельного законодательства, условия программы социально-экономического и культурного развития города Киева и заключенного инвестиционного договора, передали в пользование субъекту хозяйствования земельные участки коммунальной собственности… неконкурентным способом и по заниженной стоимости», — говорится в сообщении.

Речь идет о земельных участках в центре Киева рядом с Европейской площадью.

Правоохранители изъяли документы и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слухи о своем возможном снятии с поста главы КГГА. Он выразил надежду, что СНБО «хватит ума» не принимать решение о его отставке.