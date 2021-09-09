По мнению Золотарева, конфликт между Разумковым и партией власти неизбежен. Немедленная отставка спикера сыграет ему на руку, создав образ Разумкова-жертвы. Поэтому власть не торопится с этим решением, считает эксперт.
«Судя по тому, как события набирают оборот, многие считают, что вокруг Разумкова, Гройсмана или Кличко будет набираться новая оппозиция. Так это или нет — это из разряда гипотез, но то, что Разумков позиционирует себя как оппозиционер линии Банковой, — это на поверхности, и это означает, что конфликт неизбежен», — подчеркнул политолог.
Президентские амбиции Разумкова эксперт видит как не имеющие серьезных перспектив. Золотарев подчеркнул, что в истории современной Украины пост спикера Рады является пиком карьеры для занимавших его политиков.
Золотарев также заявил, что не берется прогнозировать действия Разумкова-президента. По мнению эксперта, даже «ангел с крылышками» в кресле президента отращивает «рога и хвост».
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