Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков хочет выставить себя в наилучшем свете перед отставкой и уходом в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому, сказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев 9 сентября в интервью Украина.ру

По мнению Золотарева, конфликт между Разумковым и партией власти неизбежен. Немедленная отставка спикера сыграет ему на руку, создав образ Разумкова-жертвы. Поэтому власть не торопится с этим решением, считает эксперт.

«Судя по тому, как события набирают оборот, многие считают, что вокруг Разумкова, Гройсмана или Кличко будет набираться новая оппозиция. Так это или нет — это из разряда гипотез, но то, что Разумков позиционирует себя как оппозиционер линии Банковой, — это на поверхности, и это означает, что конфликт неизбежен», — подчеркнул политолог.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Золотарев также заявил, что не берется прогнозировать действия Разумкова-президента. По мнению эксперта, даже «ангел с крылышками» в кресле президента отращивает «рога и хвост».

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